Денис Мантуров обсудил кооперационные проекты в Центральной Азии на выставке «Иннопром» в Ташкенте

В столице Узбекистана стартовала Международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия». В мероприятии принял участие вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. Он осмотрел российскую часть экспозиции, где были представлены востребованные технологии машиностроения, металлургии, добывающей промышленности, энергетики, химии, а также инженерные ИТ-решения. Свои возможности и предложения о сотрудничестве представили более 230 отечественных компаний.

На пленарном заседании Денис Мантуров выделил несколько направлений сотрудничества с Узбекистаном:

углубление промышленной кооперации;

совместное формирование промышленных зон и мер поддержки для их развития;

выстраивание общей логистики и использование транспортного коридора «Север — Юг»;

межрегиональное сотрудничество.

Вице-премьер отметил, что сотрудничество с Узбекистаном развивается активно. Об этом свидетельствуют высокие темпы роста экспорта, импорта и товарооборота. С 2019 года объемы торговли выросли в 2 раза. Денис Мантуров считает, что наиболее выгодными территориями для размещения индустриальных парков будут те, что расположены рядом с железнодорожной инфраструктурой международного транспортного коридора «Север — Юг».

За последний год частота движения контейнерных поездов по восточной части Каспия удвоилась (с двух до четырех в месяц). Это прямые транзитные выгоды для всех сопредельных стран.

В ходе выставки был подписан ряд соглашений в нефтегазовой отрасли, торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Напомним, Рустам Минниханов также принял участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин