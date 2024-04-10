Цены на нефть остаются стабильными

В среду цены на нефть остаются относительно стабильными. Трейдеры внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ожидают данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $89,45 за баррель. Это на $0,03, или 0,03% выше, чем цена закрытия предыдущих торгов, когда стоимость контрактов снизилась на $0,96, или 1,1% — до $89,42 за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также продемонстрировали рост. К 8.15 их стоимость увеличилась на $0,06, или 0,07%, и составила $85,29 за баррель. Предыдущие торги завершились снижением цены на $1,2, или 1,4%, до уровня $85,23 за баррель.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина