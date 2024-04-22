Пушной на закрытии Milmax Science Kazan 2024: «Люди транслируют в пространство гармонию любой музыкой»

Фото: Динар Фатыхов

В казанском ИТ-парке завершился четвертый фестиваль популяризации науки Milmax Science Kazan 2024 (16+). На закрытии с лекцией на тему «Магия музыки» выступил известный телеведущий, музыкант и шоумен, экс-ведущий передачи «Галилео» на СТС Александр Пушной.

В начале он затронул проблему, которую он назвал «Диапазоном поколений».

— Поднимите руку, кому больше 45 лет. Вот они — мои зрители, — пошутил музыкант.



Он рассказал историю, которую назвал «катастрофой поколений»:

— Мне нужно было развлекать мальчиков 8—10 лет, у детей был праздник, сказали, что они меня помнят. Они меня не сразу узнали после того «Галилео», но я начал налаживать контакт. И понял что контакта не хватает, мне нужна какая-то общая песня, чтобы и они ее слышали, и я ее слышал. Я решил пройтись по «Бременским музыкантам», там полный ноль. Я говорю: «Ребята, а «Кино»?» Они говорят «Да!», я говорю «Да!», и начал вот это что «Группа крови...». Они говорят: «Нет, «Кино» — это название песни, а поет ее MACAN». И я такой: «Господи, все, катастрофа, у меня нет контакта». И знаете, что меня спасло? Меня спасло, что есть такой сериал, я так понимаю, что Казань сейчас тоже терпит большое давление по этому поводу, который называется «Слово пацана». И там есть песня, которую, как выясняется, я тоже помню. Они считают, что песня была специально написана для сериала «Слово пацана» каким-то неизвестным современным композитором типа MACAN, а я то-знаю, что это «Снова седая ночь, и только ей доверяю я». И эту «Седую ночь» я исполнил, и они сказали «Классно», я говорю: «Спасибо Юре Шатунову». Они спросили: «Какому Юре Шатунову?», потому что для них это песня из сериала «Слово пацана». И вот на этой точке мы сошлись, но поколенческая проблема все больше и больше растягивает нас в стороны по репертуару, — заключил он.

Главной темой стали ноты, их разное звучание и комбинации.

— Все музыкальные произведения, абсолютно все, от начала существования человечества написаны на этих нотах. Вы скажите: «Нет, подожди. Бах, понятно, классика, на фортепьяно, а вот Metallica нет». Звуки бывают разными, нота «ля» сыграна может быть сыграна звуком пианино, скрипки, электрогитары, синтезируемым звуком, — подчеркнул Александр Пушной.

Он продемонстрировал несколько экспериментов с гитарой и заявил, что все варианты биологической жизни слышат музыку одинаково.

— Потому что это гармония не внутри нас, она вне нас, она находится в пространстве. И поэтому если к нам прилетят инопланетяне, естественно, в обнимку с Катей Лель, собственно, почему они с Катей Лель и дружат, потому что им будет понятен этот кварто-квинтовый круг. И если сыграть инопланетянам «А я сяду в кабриолет», они, может, не поймут, о чем песня, но они оценят мелодию. Поэтому люди, которые занимаются музыкой, — это люди, которые транслируют в пространство гармонию любой музыкой, — заявил Пушной. — Музыка, по тому исследованию, которое провел я, кроссвселенская. За пределами нашей Вселенной я не знаю, что происходит, а вот в нашей Вселенной в любой галактике вот это звучит красиво.

В конце Александр Пушной ответил на вопросы зрителей.

Генеральным партнером фестиваля стал «Казаньоргсинтез», главными организационными партнерами — Минцифры Татарстана и ИТ-парк, академическими партнерами — КФУ и КНИТУ-КХТИ.

Дарья Пинегина