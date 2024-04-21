В Оренбургской областной врачи провели операцию с применением технологий дополненной реальности

В Оренбургской областной клинической больнице им. В.И. Войнова впервые провели операцию с применением технологий дополненной реальности (AR). Об этом сообщили в telegram-канале Минздрава России.



Пациентом стал мужчина с инсулиномой диаметром 3 см. Операцию проводили в несколько этапов:

Пациенту выполнили компьютерную томографию с контрастным усилением. Полученные изображения стали основой для построения 3D-модели.

Готовую модель загрузили в специальную программу трехмерной визуализации.

Во время оперативного вмешательства модель встроили в реальное операционное поле — монитор видеохирургического комплекса.

Как пояснил заместитель главного врача больницы по хирургической работе Дмитрий Демин, применение технологий дополненной реальности кардинально повысило эффективность и безопасность операции. Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациент выписан домой.

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Рената Валеева