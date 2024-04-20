Apple Pay может заработать в России уже в мае

Фото: Динар Фатыхов

Антимонопольные органы ЕС планируют одобрить план по открытию доступа к технологии NFC в iPhone сторонним сервисам. Это позволит пользователям изменить стандартное платежное приложение и в России.



Технология Apple Pay позволяет совершать покупки с помощью смартфона, используя его в качестве бесконтактной карты.

Если сервис будет доступен в России, то россияне смогут использовать свои iPhone для оплаты покупок и услуг. Однако пока не известно, когда именно это произойдет.



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Анастасия Фартыгина