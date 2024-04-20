Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос до критической отметки

В Тюменской области наблюдается повышение уровня воды в реке Ишим. За четыре часа он вырос на 48 см, сообщает губернатор региона Александр Моор. По данным на 10 часов, уровень воды составил 959 см, что на 109 см выше критической отметки.

Помимо подъема воды, также отмечают проблему заторов из-за большого количества мусора, поднятого из поймы реки. Из-за обилия коряг и веток процесс их разбора не удается осуществить быстро.

Ранее информационный центр правительства региона сообщил, что уровень воды в реке, по данным на 6.00, составлял 911 см.

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Анастасия Фартыгина