ФМБА назвало регионы-лидеры по числу почетных доноров
По состоянию на начало 2024 года количество лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»), составляет 607 100, об этом сообщили RT.
По данным федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), наибольшее количество почетных доноров зарегистрировано:
- в Свердловской области;
- Московской области;
- Нижегородской области;
- Челябинской области;
- в Краснодарском крае;
- Москве;
- Санкт-Петербурге.
В 2023 году нагрудным знаком «Почетный донор России» были награждены 21 603 человека. Для получения знака необходимо сдать цельную кровь 40 раз и более, плазму крови — 60 раз и более. Также знаком награждают за 25 и более раз сдачи цельной крови и 40 и более раз плазмы крови. Либо за менее 25 раз сдачи цельной крови, но совокупно 60 и более раз — плазмы крови.
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