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ФМБА назвало регионы-лидеры по числу почетных доноров

10:22, 20.04.2024

По состоянию на начало 2024 года количество лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»), составляет 607 100, об этом сообщили RT.

По данным федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), наибольшее количество почетных доноров зарегистрировано:

  • в Свердловской области;
  • Московской области;
  • Нижегородской области;
  • Челябинской области;
  • в Краснодарском крае;
  • Москве;
  • Санкт-Петербурге.

В 2023 году нагрудным знаком «Почетный донор России» были награждены 21 603 человека. Для получения знака необходимо сдать цельную кровь 40 раз и более, плазму крови — 60 раз и более. Также знаком награждают за 25 и более раз сдачи цельной крови и 40 и более раз плазмы крови. Либо за менее 25 раз сдачи цельной крови, но совокупно 60 и более раз — плазмы крови.

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Анастасия Фартыгина
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