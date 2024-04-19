В Каире открылась международная выставка «Традиции ислама в России»

На площадке Управления по фетвам Египта начала работу экспозиция «Россия — Египет: духовные связи сквозь века». Заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Аббясов рассказал, что Египет стал шестой страной, где экспонируется выставка «Традиции ислама в России».



Верховный муфтий Египта доктор Шауки Аллям отметил тесное взаимодействие между Управлением по фетвам АРЕ и ДУМ РФ. Этому способствует меморандум о сотрудничестве, подписанный в 2020 году муфтиями Гайнутдином и Аллямом.

Церемонию открытия посетили послы и дипломаты России и стран СНГ, а также представители Аль-Азхара. Выставка организована при поддержке Россотрудничества в Египте.



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Анастасия Фартыгина