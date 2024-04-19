Российские студенты победили на чемпионате мира по программированию

Студенты факультета компьютерных наук, созданного Высшей школой экономики и «Яндексом», стали победителями престижной международной олимпиады по программированию (ICPC).

Финал олимпиады проходил в Египте сразу за 2022 и 2023 годы. Это были 46-й и 47-й чемпионаты ICPC. В каждом финале было вручено по 12 комплектов медалей: золотые, серебряные и бронзовые.

Команда FFTilted из ВШЭ в составе Федора Ромашова, Александра Бабина и Кирилла Кудряшова стала абсолютным чемпионом соревнований за 2023 год и забрала золотые медали. Команда из МФТИ Yolki-palki заняла третье место и также получила золотые медали. Ее участники — Тихон Евтеев, Денис Мустафин и Всеволод Нагибин.

Третье место в абсолютном зачете за 2022 год заняла команда Undertrained+Overpressured из ВШЭ. Ее представляли Максим Гороховский, Иван Сафонов и Тимофей Федосеев. Они также получили золотые медали. Иван Сафонов стал единственным в истории трехкратным медалистом ICPC.

Всего около 840 участников из более чем 170 университетов и 50 стран мира приняли участие в международной олимпиаде по программированию. Из России на соревнованиях было 20 команд, по 10 в 2022 в 2023 годах. Ранее в Казани завершилась церемония награждения премии «Достижение года — 2023». Обладателем Гран-при стал студент Института морского и речного флота имени Девятаева Данис Хаджаев.

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Разиль Самигуллин