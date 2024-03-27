Казанский студент получил гран-при премии «Достижение года»

В Казани завершилась церемония награждения премии «Достижение года — 2023». Обладателем гран-при стал студент Института морского и речного флота имени Девятаева Данис Хаджаев.

Премия вручается с 2016 года и направлена на поддержку развития студенческого самоуправления и повышение активности студентов. Отметим, что в минувшем году от Татарстана поступила 301 заявка: 120 от казанских студентов и 181 из районов республики.

— В республике 95 тысяч студентов, которые обучаются в техникумах и колледжах. Мы видим высокий интерес — количество заявок растет. Искренние слова благодарности вашим родителям, педагогам и наставникам, людям, которые помогают вам в вашем личном становлении, — отметил министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков.

В Минмолодежи РТ также добавили, что премия проводится с целью повышения творческой и социальной активности студентов, а также формирования позитивного социального и профессионального имиджа на территории Республики Татарстан.

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Рената Валеева