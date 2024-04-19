Совкомбанк откроет коворкинг с четырехдневной рабочей неделей на Алтае

Совкомбанк масштабирует четырехдневную рабочую неделю и откроет новый коворкинг на Алтае летом 2024 года. О результатах такого эксперимента и дальнейших планах рассказала Надия Имаметдинова, HR-директор Совкомбанка, во время дискуссионной сессии «Культурный код устойчивого развития» на форуме «Горизонты устойчивости» Центра устойчивого развития СКОЛКОВО.

Банк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в 2022 году в Турции для сотрудников бэк-офиса и ИТ-компании «Совкомбанк Технологии», позднее рабочее пространство было организовано в Сочи и масштабировано на все дочерние компании Совкомбанка. Сейчас посетить коворкинг на берегу моря летом или в горах зимой, где действует сокращенная рабочая неделя, может любой сотрудник группы. Чтобы дальше масштабировать эксперимент, банк строит собственный коворкинг на территории парк-отеля на Алтае, придерживаясь принципов экологичного строительства, и откроет его летом 2024 года.

«Мы создаем в банке такую инновационную среду, где маленькие идеи сотрудников вырастают в реальные большие дела, — прокомментировала Надия Имаметдинова. — Через призму корпоративной культуры мы достигаем лучших результатов и постоянно расширяем программы поддержки сотрудников. Банк организует четырехдневку на базе коворкинга, объединяя сотрудников и предоставляя новые возможности для командной синергии. По результатам ранее проведенного эксперимента 66% участников полностью выполнили свою рабочую норму, а 30% — ее перевыполнили».

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