Новый детский парк на набережной Казанки готов на 40%

В Казани на набережной реки Казанки продолжается строительство одного из самых больших детских парков в России. Согласно проекту, новое общественное пространство площадью 3,4 га будет вмещать до 8 тысяч посетителей одновременно.

Парк будет включать разнообразные зоны для отдыха и игр, а также ряд объектов инфраструктуры:

многофункциональный павильон, в котором разместятся кафе и мастерская организации «Архидети»;

первый в городе природный лабиринт;

событийная площадка;

фонтан.

На данный момент парк готов уже на 40%. Несмотря на активные строительные работы, специалисты продолжают дорабатывать детали дизайна парка. Завершить благоустройство территории планируется в конце августа — ко Дню города и республики.

Сейчас в парке завершены бетонные и сетевые работы. Специалисты приступили к подключению светоточек и видеокамер. Стоит принять дополнительные меры для обеспечения безопасности горожан, в том числе установить микрофоны и тревожные кнопки.

Параллельно строители возводят многофункциональный павильон. В нем планируется открыть кафе, общественный туалет и мастерскую организации «Архидети», где ребята смогут создавать малые архитектурные формы и развиваться по разным направлениям, включая дизайн и театр. Для безопасности детей в проекте учтено подключение оборудования для уборки пыли и других мелких элементов. На завершающей стадии работы по обустройству фонтана рядом с павильоном. Сейчас конструкцию облицовывают.

Еще одной зоной для детских игр станет природный лабиринт. Ни один ребенок в нем не сможет потеряться, так как внутри запроектирована смотровая площадка, с высоты которой родители будут наблюдать за развлечениями малышей. Напомним, новый парк между НКЦ и набережной станет самым большим в Казани.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин