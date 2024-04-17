Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против фармкомпании «КРКА»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении фармацевтической компании «КРКА». По мнению ведомства, компания устанавливала монопольно высокие цены на лекарственный препарат «Ко-Дальнева», используемый при повышенном артериальном давлении.
В случае признания нарушения компании грозит штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.
Ранее ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» по причине нарушений в рекламе ипотеки. В распространяемой рекламе говорилось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, лимит при покупке квартиры в новостройке составляет до 30 млн рублей.
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