Каждый пятый россиянин уйдет в отпуск на майские праздники

По данным опроса, проведенного ВТБ и банком «Открытие», каждый пятый россиянин собирается взять отпуск на предстоящие майские праздники. Это указывает на значительный интерес к отдыху и путешествиям в этот период. Большинство респондентов (62%) пока не приняли решение о том, будут ли они брать отпуск в этот период, сообщает «Газета.ru».



Среди тех, кто планирует отпуск, 46% планируют провести его дома, 33% поедут на дачу или за город, а 20% отправятся в путешествие. Из них 17% выбирают внутренние туры, а 3% предпочитают зарубежные направления, такие как Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Белоруссия. Кроме того, 12% респондентов планируют работать во время праздников, а некоторые собираются комбинировать отдых с работой.

Среди популярных направлений для путешествий на майские праздники выделяются Москва и Санкт-Петербург, которые намерены посетить по четверти опрошенных. В топ-5 также входят города Сочи, Казань и Нижний Новгород. Как отмечается, половина россиян, собирающихся в отпуск, планируют провести его в кругу семьи, а остальные выбирают различные варианты отдыха вместе с партнером, друзьями или в одиночестве.

Важно отметить, что 39% опрошенных планируют сохранить свои расходы на майские праздники на том же уровне, что и в прошлом году, в то время как более четверти респондентов намерены потратить больше денег на этот отпуск, чем ранее. Опрос был проведен среди 1 500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек с 10 по 17 апреля 2024 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина