За год средняя зарплата у дальнобойщиков выросла на 86%

Средняя зарплата водителей-дальнобойщиков в России за год увеличилась на 86%. Об этом сообщает Газета.ru. Согласно исследованиям, самыми активными темпами росли зарплаты водителей категории «СЕ». Спрос на эту категорию сотрудников в I квартале вырос на 119%, при этом на одну вакансию приходилось менее четырех резюме.

Обострился и дефицит водителей грузовиков в России. Так, за 2023 год нехватка кадров увеличилась с 21 до 25%. В том числе наблюдается активный отток людей от магистральных рейсов в пользу сегмента внутригородской доставки.

В результате стремления привлечь больше водителей грузовиков, эта профессия стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью. Напомним, согласно докладу Татарстанстата, в январе 2024 года реальная заработная плата в республике увеличилась на 10,1%. Средняя зарплата составила 63,4 тыс. рублей, что на 18,2% больше, чем в январе прошлого года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».