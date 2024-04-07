Зарплаты татарстанцев в 2024 году выросли на 10%

Фото: Динар Фатыхов

Согласно докладу Татарстанстата, в январе 2024 года реальная заработная плата в республике увеличилась на 10,1%. Средняя зарплата составила 63,4 тыс. рублей, что на 18,2% больше, чем в январе прошлого года.

Самая высокая заработная плата была зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых — в среднем 101,5 тыс. рублей. За ней следуют деятельность, связанная с информацией и связью (101,2 тыс. рублей), а также специалисты, которые трудятся в области электрической энергии, газа и т. д. (96,8 тыс. рублей). Деятельность в сфере финансов и страхования приносила работникам ежемесячный доход в среднем в размере 91,8 тыс. рублей.

Меньше всего средняя ежемесячная зарплата у тех, кто работает с недвижимым имуществом. Она составила 37,8 тыс. рублей. У специалистов в сфере гостиниц и предприятий общественного питания доход составил 39,6 тыс. рублей.

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Анастасия Фартыгина