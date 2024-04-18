Ремонт автомобилей в России после стихийных бедствий стал дороже

В 2024 году значительно выросла стоимость ремонта автомобилей, пострадавших в результате стихийных бедствий. Об этом сообщает «Газета.ru» с отсылкой на исследование «Страхового дома ВСК».

По данным исследования, ремонт автомобиля по каско после стихийного бедствия в среднем обходится страховщикам в 151 тысячу рублей, что на 22% выше, чем в 2023 году. Также наблюдается рост стоимости других видов ремонта:

восстановление авто после действий вандалов оценивается в среднем в 94 тысячи рублей, что на 21% выше, чем годом ранее;

замена стекла обходится примерно в 61 тысячу рублей (на 1% дороже прошлого года).

Средняя стоимость ремонта авто после поломки из-за технической неисправности составляет 90 тысяч рублей, а из-за воздействия животных — 79 тысяч рублей. Самый дорогой ремонт по каско связан с восстановлением автомобиля после аварий, произошедших вне автодорог. В среднем он обходится в 343 тысячи рублей.

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Олег Исаков