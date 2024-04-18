Отопительный сезон завершится в Казани 20 апреля

В Казани 20 апреля завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города. Подача тепла будет прекращена, когда среднесуточная температура превысит +8 градусов на протяжении более пяти дней. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Продолжительность текущего отопительного сезона составила 198 дней. По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, до 23 апреля в республике ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами на 9–15 градусов выше нормы.

Напомним, отопительный сезон в столице республики стартовал 5 октября, к пуску тепла вовремя были подготовлены все 853 социальных объекта. Во многие учреждения социальной сферы тепло было подано по заявкам досрочно.

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Разиль Самигуллин