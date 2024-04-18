В Татарстане объявили штормовое предупреждение

В Татарстане объявили штормовое предупреждение. Соответствующие меры вводятся в республике с 18 по 23 апреля. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

По прогнозам ожидается аномально жаркая погода со средней температурой 9—15 градусов. Максимальная температура может составить до 27 градусов.

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