В Нижнекамске проведут капитальный ремонт в 97 жилых домах

Фото: предоставлено пресс-службой Департамента ЖКХ и благоустройства Нижнекамска.

В Нижнекамске стартовал капитальный ремонт 97 жилых домов. Работы по программе уже начались в 56 домах, сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Нижнекамска.

По программе капремонта в 49 домах отремонтируют внутридомовые инженерные сети, в 26 установят новые лифты. Также будет приведен в порядок 31 фасад и 28 крыш. Всего в работах участвует 15 подрядных организаций. На капремонт нижнекамских домов выделено 889,037 млн рублей.

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ильшат Мубаракшин проверил ход работ на двух объектах. Он осмотрел утепление фасада на Каймановы, 2/18 и замену кровли на Студенческой, 63.

Завершить работы по программе планируется до конца сентября. предоставлено пресс-службой Департамента ЖКХ и благоустройства Нижнекамска.

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Олег Исаков