Нижнекамский агропромышленный колледж сменит название
В Кабинет министров Татарстана внесено предложение «О переименовании государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Нижнекамский агропромышленный колледж».
Согласно постановлению, ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный колледж» будет переименован в ГАПОУ «Колледж транспортной инфраструктуры».
С инициативой выступило Министерство образования и науки Республики Татарстан. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.
В течение 60 дней Минобрнауки Татарстана должен внести изменения в Устав Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Нижнекамский агропромышленный колледж».
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