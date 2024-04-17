В Татарстане с начала 2024 года снизилась младенческая смертность

В Татарстане с начала 2024 года снизилась младенческая смертность. Об этом «Реальному времени» стало известно от Федеральной службы государственной статистики.

Так, по показателям с января по март 2024 года, младенческая смертность составила 2,7 промилле (или 27 младенцев на 10 тысяч), что ниже показателя за январь 2024 года на 0,6 промилле.

Начиная с 2021 года показатели младенческой смертности в Республике Татарстан снижались с каждым месяцем — так, в январе 2021 года показатель равнялся 3,8 промилле, годом позже он составил ровно 3. При этом наименьших показателей республика добилась в январе 2023 года — тогда он составил 2,3 промилле.

Также уточним, что показатели по Татарстану лучше, чем по России. По показателям с января по март текущего 2024 года, по стране детская смертность составила 4,1 промилле, что выше, чем у Татарстана на 1,4 п.п.

Отметим и лучшие показатели Приволжского федерального округа — 3,5 промилле в том же промежутке времени. Среди всех регионов округа Татарстан расположился в топ-5 по показателям:

Республика Мордовия — 1,8 промилле; Пензенская область — 1,9 промилле; Удмуртская Республика — 2 промилле; Чувашская Республика — 2,1 промилле; Республика Татарстан — 2,7 промилле.

Хуже всего дела в ПФО обстоят у Саратовской области — 5,3 промилле, следом идет Самарская область с показателем 4,8 п.п.

По показателям страны на последнем месте расположился Чукотский автономный округ со значением в 22,7 промилле, а лучше всего ситуация развивается во Владимирской области и Ненецком автономном округе — там значение равняется нулю.



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Олег Исаков