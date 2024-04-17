МИД России ввел санкции в отношении 235 граждан Австралии

Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило о введении санкций в отношении 235 членов муниципальных собраний Австралии. Это ответ на антироссийские санкции со стороны австралийского правительства, которые вводятся в рамках русофобской кампании коллективного Запада.

Въезд в Россию для указанных лиц официально закрыт. В список попали те чиновники, которые формируют в Австралии антироссийскую повестку дня.

МИД также подчеркнул, что работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена, так как официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры.

Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации ввело санкции в отношении Великобритании.



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Олег Исаков