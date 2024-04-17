Правительство России повысило качество подготовки законопроектов и нормативных актов

Правительство России повысило качество подготовки законопроектов и нормативных актов. Это подтверждают статистические данные:

в четыре раза реже законопроекты стали возвращать на доработку в министерства и ведомства;

доля возвращенных инициатив сократилась до 5% по итогам первого квартала 2024 года;

количество переносов сроков внесения инициатив в Государственную Думу уменьшилось в три раза.

Все проекты федеральных законов были представлены в правительство в срок в первом квартале 2024 года, а также все подзаконные акты приняли без нарушения установленных сроков.

Дмитрий Григоренко, вице-премьер и руководитель аппарата правительства, отметил, что удалось полностью перевести процедуру подготовки законопроектов и нормативных актов в цифровой вид. Система управления позволяет контролировать эффективность работы госорганов и предупреждать возможное невыполнение задач.

Улучшение показателей произошло благодаря повышению качества планирования и исполнительской дисциплины министерств и ведомств. Также свою роль сыграло внедрение цифровых инструментов. Система мониторинга позволяет контролировать каждый этап работы с документом в режиме реального времени.

Ранее правительство расширило список регионов — участников программы стимулирования занятости. Так, в их число вошла Камчатка. В 2024 году регион получит федеральное финансирование на осуществление целей данной программы.

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