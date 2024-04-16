Правительство расширило список регионов — участников программы стимулирования занятости

Правительство расширило список регионов — участников программы стимулирования занятости. Так, в их число вошла Камчатка. В 2024 году регион получит федеральное финансирование на осуществление целей данной программы.

В данной программе организуется бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также это касается граждан, которые находятся в поиске работы. Учитывая Камчатский край, в 2024 году в программе примут участие более 8,4 тысячи работников предприятий ОПК. На эти цели из бюджета будет направлено 471,8 млн рублей.

Обучение будет организовано в рамках реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости». Кроме переобучения сотрудников промышленных предприятий, мероприятия региональных проектов направлены на оказание поддержки работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, и в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда.

Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство. В частности, им компенсируются расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение их рабочих мест. Ранее правительство расширило перечень технологий для заключения СПИК 2.0.

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Разиль Самигуллин