В Пестречинском районе Татарстана пройдет капремонт участка трассы Чита — Кряш-Серда

АО «Татавтодор» объявило о поиске подрядчика для выполнения капитального ремонта автомобильной дороги Чита — Кряш-Серда в Пестречинском муниципальном районе Татарстана. На эти работы будет выделено 12 367 595 рублей. Планируется отремонтировать два километра дорожного покрытия.



В рамках капитального ремонта будут выполнены земляные работы, укрепление кюветов, устройство тротуаров к школе и фельдшерско-акушерскому пункту, установка искусственных сооружений, ремонт труб и другие мероприятия.



Работы должны быть выполнены в соответствии с предложением участника закупки, но не менее 45 и не более 55 календарных дней.

Ранее «Реальное время» сообщало, что ГКУ «Главтатдортранс» объявило тендер на проведение капитального ремонта автодороги общего пользования регионального значения в Пестречинском районе Татарстана. Стоимость работ составит 509 970 777 рублей.

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Рената Валеева