В апреле сотрудники «Метроэлектротранса» заменили 105 изношенных шпал

В Казани проходит подготовка инфраструктуры к летнему сезону. Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» проводят плановый осмотр трамвайных путей по всем маршрутам. Работы проводятся круглосуточно, чтобы обеспечить комфортное и безопасное передвижение пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Уже в апреле сотрудники «Метроэлектротранса» заменили 30 метров рельсов и 105 изношенных шпал. Также было проведено сезонное техническое обслуживание 91 пары температурных компенсаторов и заварено более 50 стыков рельсов. В рамках двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству города ведется уборка трамвайных путей и прилегающей территории административного здания службы путевого хозяйства наземного транспорта.

Несмотря на усилия сотрудников «Метроэлектротранса», остаются участки трамвайных путей с предельным износом. Их обновление требует значительных капиталовложений. По оценкам специалистов, на ремонт путей, подстанций и кабельного хозяйства наземного электротранспорта потребуется порядка 5 млрд рублей.

Напомним, в марте сотрудники службы путевого хозяйства наземного транспорта МУП «Метроэлектротранс» произвели замену 50 метров рельсов на трамвайных путях, заварили 109 стыков и 100 электросоединений.

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Разиль Самигуллин