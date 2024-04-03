За прошлый месяц специалисты МУП «Метроэлектротранс» произвели замену 50 метров рельсов на трамвайных путях

В марте сотрудники службы путевого хозяйства наземного транспорта МУП «Метроэлектротранс» произвели замену 50 метров рельсов на трамвайных путях, заварили 109 стыков и 100 электросоединений. Кроме того, специалисты начали подготовку к летнему периоду, чтобы своевременно выявлять и устранять дефекты.

Для предотвращения затопления отдельных участков производится очистка ливневых канализаций. Также проводится сплошной комиссионный осмотр линий: проверка технического состояния рельсов, шпал, рельсовых скреплений и др.

Аварийные бригады оперативно устраняют заявки и замечания центрального диспетчера и водителей трамваев. Напомним, в пересадочном тарифе на трамвай стоимость одной поездки подорожает до 38 рублей с неограниченным числом пересадок в одном направлении в течение 60 минут.

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Разиль Самигуллин