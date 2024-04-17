Грузовой корабль «Прогресс МС-27» запустят к МКС в мае
На космодроме Байконур началась подготовка к запуску транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-27». Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» планируется в мае 2024 года.
В течение ближайших суток специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» и космического центра «Южный» проведут операции по наземной проверке функционирования бортовой радиотехнической аппаратуры системы сближения и стыковки ТГК «Прогресс МС-27», сообщили в «Роскосмосе».
Ранее, 25 марта, «Роскосмос» сообщил, что запуск ТГК «Прогресс МС-27» с космодрома Байконур запланирован на 3 июня 2024 года. Сроки запуска «Прогресс МС-27», предположительно, связаны с неудачами запуска ракеты «Ангара-А5», которую удалось запустить лишь с 3-й попытки.
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