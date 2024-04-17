Жители домов по улице Шамиля Усманова в Казани остались без света

Сегодня в некоторых домах Московского района Казани было временно отключено электричество. Это произошло в связи с плановым ремонтом электросетевого оборудования.

Согласно сообщению пресс-службы администрации Кировского и Московского районов, работы продлятся до 18 часов. Без света остались жители домов №27, 29, 33, 33/1, 33/2 и 35 по улице Ш. Усманова.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».