В Казани на вертолетном и авиазаводе сработала тревога

В Казани на вертолетном и авиазаводе сработала тревога, об этом «Реальному времени» сообщили источники. Со слов сотрудников КАЗ, тревога была учебная, все они были эвакуированы в бомбоубежище.

Также учебная тревога прозвучала в здании завода вычислительной техники ICL. Все сотрудники были эвакуированы из зданий. Как сообщила пресс-служба организации, учения были плановыми, руководство было предупреждено о них накануне.

Как рассказал корреспондент «Реального Времени» эвакуация прошла и на нижнекамском промышленном узле.

Также аэропорт Казани не принимает и не выпускает рейсы из-за угрозы БПЛА. Так, например, по данным сервиса FlightRadar24, в районе Димитровграда рейс Душанбе — Казань совершил уже несколько кругов и направился в сторону Самары.

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