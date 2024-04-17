В Госдуме предложили отправлять всех педагогов на досрочную пенсию

Фото: Максим Платонов

Фракция ЛДПР в Государственной думе выступила с инициативой уравнять всех педагогических работников в праве на досрочную пенсию. По мнению депутатов, работа с детьми должна давать право досрочного выхода на пенсию всем педагогам независимо от их должностей.

— Образование будущих поколений — важнейшая на сегодняшний день государственная задача, и лишать льгот педагога, четверть века отдавшего детям, из-за чиновничьих запятых нельзя. Уверен, что для всех специалистов, которые работают с детьми, учат их, занимаются воспитанием подрастающего поколения, необходимо создать справедливые условия работы, — подчеркнул председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Сегодня такой возможности лишены педагоги-организаторы, психологи, тренеры, социальные педагоги, а также работники организаций дополнительного образования.

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Анастасия Фартыгина