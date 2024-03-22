Казанский марафон вошел в Лигу марафонов БРИКС

Казанский марафон стал участником Лиги марафонов БРИКС, которая объединит его с Московским марафоном и марафоном «Белые ночи» из Санкт-Петербурга. Проект запустят уже в этом беговом сезоне. Лига марафонов БРИКС станет международной и будет аналогом World Marathon Majors. В объединение планируют включить до 10 марафонов стран БРИКС. Сейчас ведутся переговоры с организаторами этих событий.

Для участников марафонов, преодолевших за год две или три дистанции, предусмотрены особые привилегии. Они получат доступ к дополнительным сервисам на площадках событий, сувениры и возможность войти в специальные рейтинги. Подробную информацию можно узнать на сайте.

Чтобы марафон включили в лигу, организаторам необходимо выполнить определенные требования. Состязания должны проводиться по мировым стандартам, включая работу с болельщиками и бегунами. Трасса должна быть сертифицирована авторитетной международной организацией (например, AIMS). На маршруте необходимо обеспечить нужное количество точек питания и освежения, уборных, машин скорой помощи и др. Напомним более 10 000 атлетов уже зарегистрировались для того, чтобы принять участие в 10-м Казанском марафоне. Больше всего заявок поступило из Москвы и Подмосковья — 2 397.

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Разиль Самигуллин