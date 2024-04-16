В ходе первого этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью» в Татарстане выявлено 73 правонарушения

В ходе первого этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью» в Татарстане выявлено 73 правонарушения, также на телефоны доверия органов внутренних дел и республиканского клинического наркологического диспансера поступило 298 сообщений. Первый этап акции прошел с 18 по 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

За время акции жители сообщили:

о 33 фактах правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

о 75 случаях распространения запрещенного контента в интернете;

190 обращений поступило по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

В ходе проверки поступавшей информации выявлено два преступления, 73 административных правонарушения и 385 интернет-ресурсов, которые содержат противоправный контент. В том числе в дни акции проверено 312 объектов массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. В образовательных учреждениях и в местах детского досуга проведено 260 профилактических антитеррористических мероприятий.

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Разиль Самигуллин