В МВД предупредили россиян о новой схеме хищений через Систему быстрых платежей

Мошенники в России придумали новую схему аферы, которая реализуется через Систему быстрых платежей. Об этом россиян предупредила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Обман выглядит следующим образом: пользователь, заинтересовавшись дорогостоящим товаром, оставляет в интернет-магазине заявку на его приобретение. Затем ему поступает звонок или сообщение от «менеджера» магазина, который подтверждает наличие товара и даже предлагает скидку. Однако получить ее можно только при оплате через Систему быстрых платежей по QR-коду.

Далее, в случае согласия на покупку, менеджер-мошенник присылает в мессенджере покупателю ссылку, которая якобы ведет на страницу с формой оплаты по QR-коду.

Однако, предупреждает Ирина Волк, «как только доверчивый покупатель подтверждает платеж, деньги отправляются на счет мошенника».

По словам официального представителя МВД, такую мошенническую схему можно реализовать только тогда, когда учетные данные администраторов и модераторов таких сайтов скомпрометированы.

Для того чтобы обезопасить себя, в МВД дали следующие рекомендации:

Общаться с поддержкой магазинов только на официальных сайтах и в приложениях.

Не переходить по подозрительным ссылкам с акциями и подарками.

Не сохранять кредитные карты и овердрафтовые карты для оплаты в личном кабинете.

Завести отдельную карту для онлайн-покупок и пополнять ее только на сумму конкретной покупки.

При подозрениях сразу звонить в поддержку магазина по официальному номеру.

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Илина Хакимова