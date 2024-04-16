В Госдуме предложили ужесточить ГОСТ на квесты

Депутат Госдумы высказала мнение о необходимости ужесточения правил для проведения квестов. По словам депутата Яны Лантратовой, в квестах запретят оторванные головы и поощрят русские сюжеты. В Государственной думе намерены жестко регламентировать проведение квестов для детей и взрослых.

Сегодня индустрия квестов функционирует в значительной степени хаотично. По данным федеральной налоговой службы, годовой оборот этой отрасли составляет шесть миллиардов рублей и продолжает расти. Однако 70% этой сферы в Москве работает в серой зоне.

За последние два года проверки прокуратуры в регионах выявили около 10 тысяч нарушений в развлекательных центрах. Ведется расследование 27 уголовных дел по поводу недостаточной безопасности таких объектов.

— Жители домов, где зачастую расположены квест-площадки, жалуются на шум и дым, сами родители участников недовольны, что детям показывают оторванные головы, руки и другие части тела, — говорит председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

С марта 2024 года действует ГОСТ на детские квесты, однако он пока лишь рекомендательный. Одновременно растет количество несчастных случаев во время таких развлечений, включая травмы, в том числе психологические, и ожоги.

Депутат Лантратова также считает, что необходима хотя бы минимальная цензура в тематике квестов. Сегодня преобладает зарубежная продукция с избытком сцен насилия, агрессии и демонстрацией ужасов. Для Лантратовой важно поощрять квесты на отечественную тематику с патриотическим уклоном, возможно, основанные на русском народном творчестве.

— Ведущие должны проходить специальное обучение, обязательно иметь медицинские книжки, их психологическое здоровье нужно контролировать. Нам нужен ГОСТ для работы аниматоров, — считает Лантратова.

Вопросами нормативного регулирования квестов также заинтересовалась Генпрокуратура. Особое внимание уделяется возрастному цензу, так как игроки подвергаются физическому и психологическому воздействию, а детская психика уязвима, указывает Ирина Ребрина, начальник управления по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних в Генпрокуратуре.

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Анастасия Фартыгина