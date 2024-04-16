Сбербанк предложил юрлицам открывать депозиты в индийской валюте

Фото: Максим Платонов

Согласно сообщению банка, Сбербанк предоставил возможность юридическим лицам открывать депозиты в индийских рупиях.

Максимальная ставка по безотзывным депозитам в рупиях составляет 5,11% годовых при размещении средств на один год в эквиваленте от $60 млн.

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов отметил, что банк развивает продуктовую линейку для корпоративных клиентов, которые проявляют интерес к альтернативным валютам дружественных стран. Банк ожидает спроса на размещение депозитов в рупиях и предлагает также продукты управления валютными рисками по паре «рупия-рубль».

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Анастасия Фартыгина