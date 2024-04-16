Суд Москвы избрал заочный арест журналисту Михаилу Зыгарю*

Басманный районный суд Москвы постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Михаила Зыгаря* на срок 2 месяца с момента его экстрадиции в Россию, либо с момента его задержания на территории страны.

Михаил Зыгарь* обвиняется в совершении преступления предусмотренного статьей «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации».

Ранее МВД России объявило в розыск по уголовной статье писателя и журналиста Михаила Зыгаря*. Какая именно статья — в базе МВД не уточняется. Писатель был включен в список иностранных агентов в октябре 2022 года.

*Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

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Разиль Самигуллин