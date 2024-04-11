Писатель и журналист Михаил Зыгарь* объявлен в розыск

Фото: Екатерина Петрова

МВД России объявило в розыск по уголовной статье писателя и журналиста Михаила Зыгаря*. Какая именно статья — в базе МВД не уточняется. Писатель был включен в список иностранных агентов в октябре 2022 года. В декабре 2023-го его оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента. Зыгарь* подал иск против Минюста с требованием исключить его из перечня иностранных агентов. В марте этого года Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска.

Михаил Зыгарь* сейчас находится за пределами России. Он автор книг «Империя должна умереть», «Все свободны» и «Вся кремлевская рать».

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом

Все интересное о книгах и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Екатерина Петрова