«Растет вероятность прорыва дамб»: тюменский губернатор заявил об эвакуации населения

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона. Он объявил о срочной эвакуации населения:

— Обращаюсь к жителям Казанского района, города Ишима и Ишимского района. В начале апреля мы получили прогноз по уровню воды в реке Ишим в период паводка. Гидрологи пообещали нам превышение исторического максимума. Но вчера пришел уточненный прогноз от Росгидромета, в нем сообщается, что уровень воды будет еще выше, существенно выше. Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них, поэтому мы начинаем срочную эвакуацию населения, — заявил губернатор.

— Собирайте ценные вещи, немедленно выезжайте в безопасные места — к родственникам или в ПВР, — призвал Моор.

Напомним, с 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим.

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Рената Валеева