В селе Казанское Тюменской области эвакуируют жителей из-за угрозы паводка

В селе Казанское Тюменской области проводится эвакуация жителей из-за прогнозируемого подъема воды в реке Ишим до опасного уровня. По сообщению правительства региона, около села Ильинка в Казанском районе в ближайшие сутки ожидается подъем воды в реке до 800 сантиметров, что представляет серьезную угрозу для жителей.

Ситуация усугубляется тем, что 15 апреля река уже вышла на пойму. Кроме того, с 15 апреля началась плановая эвакуация в ряде населенных пунктов Упоровского района.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим, а пик паводка ожидается 23—25 апреля. В зону подтопления могут попасть свыше 50 населенных пунктов, в которых проживает почти 7,3 тысячи человек.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина