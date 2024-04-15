Казанцам рассказали какие современные методы используются при ремонте северного коллектора

В Казани на пересечении улиц Амирхана и Четаева проходит ремонт изношенных труб третьего северного коллектора, который обслуживает 850 многоквартирных домов, 200 административных зданий, почти 90 детсадов и школ и четыре больницы. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Для восстановления коллектора используется специальный полимерный рукав. Технология позволяет ремонтировать канализационные сети изнутри: под напором воды рукав проникает в поврежденные участки труб и застывает. Такой метод помогает существенно ограничить объем земляных работ. Срок службы рукава более полувека.

Третий северный коллектор построен еще в 1985 году и пролегает от ул. Гаврилова до ул. Несмелова. На сегодня из восьми километров магистральных труб больше половины считаются ветхими. Изношенная система канализации не выдерживала возросшую нагрузку, что приводило к размыванию грунта под асфальтом и обрушениям. За последние 12 лет произошло больше полусотни таких случаев.

Работы на коллекторе начались еще в начале 2022 года. Сейчас специалисты приступили к завершающему этапу. Протяженность участка на пр. Амирхана почти 800 метров. На половине участка работы уже завершены. Ремонт и благоустройство территории на третьем участке коллектора планируют завершить в июле.

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