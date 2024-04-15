В Тверской суд Москвы поступили материалы дела в отношении предпринимателя и блогера Дмитрия Портнягина

Следствие ходатайствует о домашнем аресте Портнягина до 10 июня 2024 года включительно. На заседание суда сам подсудимый уже доставлен, сообщила «Газета.ru».

Напомним, Дмитрия Портнягина задержали 12 апреля в Ростове-на-Дону. Его и его супругу Екатерину подозревают в неуплате налогов и отмывании денег. Как сообщается, он признал вину по делу о неуплате налогов на 124 миллиона рублей.

Жену Портнягина уже допросили и отпустили домой. Сразу после возбуждения уголовного дела супруги погасили задолженность в размере 64 млн рублей, однако следствие продолжается.

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