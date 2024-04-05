В Казани ограничат движение на участке улиц Островского и Петербургской

Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани сообщил, что на участке улиц Островского и Петербургской временно ограничат движение транспорта.

С 16 по 26 апреля 2024 года будет закрыт проезд от улицы Петербургской до улицы Островского возле здания №107 по улице Островского. Перекрытие связано с проведением работ по устройству наружных сетей водоснабжения и закольцовке водопровода.

Напомним, ранее сообщалось об ограничении движения транспорта по улице Юлиуса Фучика в Казани до февраля 2026 года.

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Анастсасия Фартыгина