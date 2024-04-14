Из Казани в Оренбург отправился отряд для ликвидации последствий наводнения

Фото: предоставлено МЧС России

Сегодня из Казани в Оренбург направлен сводный мобильный отряд Республики Татарстан. Он будет оказывать помощь в ликвидации последствий серьезного наводнения.

52 человека и 10 единиц техники, в том числе 6 плавсредств, укомплектованных шанцевым инструментом и мотопомпами для откачки воды — все это отряд, направленный в Оренбург по решению раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Руководить отрядом будут два сотрудника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан. В состав отряда также вошли спасатели ГКУ РТ «Поисково-спасательная служба Республики Татарстан при МЧС Республики Татарстан» и работники ГКУ РТ «Пожарная охрана Республики Татарстан».

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Рената Валеева