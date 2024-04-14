Юрий Куклачев остается в стабильно тяжелом состоянии после операции на сердце

Известный дрессировщик кошек и руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас артисту делают кислородную поддержку, а решение о его переводе из реанимации в общую палату будет приниматься 15 апреля. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Театра кошек Юрия Куклачева Ольга Кардокене.

Напомним, вчера, 13 апреля, известный дрессировщик перенес трехчасовую операцию на сердце. Об этом сообщил генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

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Рената Валеева