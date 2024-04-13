Народный артист РСФСР Юрий Куклачев перенес трехчасовую операцию на сердце

Известный дрессировщик кошек и руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев перенес трехчасовую операцию на сердце. Об этом сообщил генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Сейчас Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, отметил Запашный.

Напомним, накануне народному артисту РСФСР стало плохо во время выступления на юбилейном концерте в «Вегас Холле». Вскоре после этого его увезли в больницу и прооперировали.

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Олег Исаков