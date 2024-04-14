Послы Великобритании, Франции и ФРГ вызваны в МИД Ирана из-за позиции стран по событиям в регионе

Послы Великобритании, Франции и Германии в воскресенье были вызваны в Министерство иностранных дел Ирана. Причиной стала позиция европейских стран по событиям, произошедшим в регионе.

Как сообщает иранское агентство «Мехр», глава департамента Западной Европы в МИД осудил двойные стандарты этих государств. Речь идет о реакции трех европейских стран на атаки Израиля на дипломатические представительства Ирана. В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Страны Запада осудили атаку Ирана на Израиль.

Напомним, этой ночью Иран нанес массированный удар по Израилю, запустив около 300 беспилотников и ракет. Большинство из них были перехвачены силами ПВО. Обстрел стал ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля.

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Разиль Самигуллин