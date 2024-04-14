Банки стали реже одобрять ипотечные кредиты на покупку готового жилья

Согласно данным компании «Этажи» банки стали чаще отказывать в ипотечных кредитах на покупку готового жилья. С начала года процент одобренных ипотечных кредитов на вторичном рынке снизился с 60,4 до 52,8%.

Основная причина отказов — наличие у заемщиков непогашенных долгов. Также высок процент отказов для обладателей кредитных карт.

Ранее банк России выступил против платных услуг кредиторов по изменению условий договоров. Организация считает эту практику неприемлемой, поскольку она может привести к нарушению прав заемщиков.

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Разиль Самигуллин