Школьники хотят изучать на уроках литературы Стивена Кинга и Виктора Пелевина

Фото: Динар Фатыхов

Онлайн-школа для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ «Вебиум» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» провели опрос среди школьников об их отношении к урокам литературы. Всего в опросе приняли участие 650 учеников 8—11-го класса.

Самым любимым произведением из школьной программы стал роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». За него проголосовали 126 человек. На один голос меньше получил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». За ними идут «Отцы и дети» Ивана Тургенева и «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова. Кроме этого, школьников попросили назвать книги, которые, по их мнению, нужно включить в программу уроков по литературе.

Произведения, которые школьники хотят включить в школьную программу:

«Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда;

произведения Рэя Брэдбери;

книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг;

«1984» Джорджа Оруэлла;

«Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт;

произведения Эриха Марии Ремарка;

«Анна Каренина» Льва Толстого;

«Братья Карамазовы» Федора Достоевского.

Школьников спрашивали и о современных авторах. Среди опрошенных 210 человек не смогли вспомнить имя ни одного современного писателя. При этом 400 респондентов сказали, что хотят видеть представителей современной прозы в школьной программе. Чаще всего называли Стивена Кинга и Виктора Пелевина.

А также респонденты назвали произведения, которые считают лишними в школьной программе. Антилидер здесь — роман «Война и мир» Льва Толстого. 138 человек считают, что его нужно убрать из списка литературы для школьников. А также не хотят изучать на уроках литературы «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Муму» Ивана Тургенева.

«Странно видеть в одном списке два великих русских романа-эпопеи и «Муму». Прокомментирую сперва последнее. Этот серьезный и глубокий текст Тургенева стал своеобразным мемом. Ученики читают его в начальной школе и запоминают только то, что какой-то там Герасим убил собачку — вот ведь трагедия. Мало кто из ребят помнит что-то больше сюжета-схемы с убийством собаки. И отнюдь не все задумываются о крепостничестве, о символизме немоты и в то же время огромной силе Герасима. Теперь о двух романах-эпопеях. Нужно отметить, что шолоховский текст безусловно жестче, чем Толстовский. «Война и мир» для большинства школьников 10—11-го класса — это проказа из-за количества страниц и героев, но они готовы простить Толстому многословность за героев-дворян, которых они видят с самого начала изучения русской литературы. А в «Тихом Доне» они теряются и боятся этой жестокой, но своеобразной, яркой действительности», — прокомментировала результаты опроса преподаватель литературы Василиса Бродская.

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Екатерина Петрова